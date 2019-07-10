Урегульовувати питання щодо обладнання місць для паркування та зарядки електромобілів зібралися за допомогою штрафів. Зокрема, за паркування на місці для електрокара доведеться викласти 510 грн.

Проект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів” (№10405) подано до парламенту.

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Якщо документ приймуть, то водіїв електрокарів захищатимуть радикально. До Кодексу про адміністративні правопорушення внесуть зміни, якими запровадять штрафи за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, на яких це дозволено лише для авто, оснащених електричними двигунами.

Відповідні місця повинні бути позначені окремими дорожніми знаками та/або розміткою. Сам штраф за такі дії сягатиме від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 грн.)

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Крім цього, планують створити окреме позначення для електрокарів, які б допомагали вирізняти їх з-поміж інших автомобілів, а також розвивати інфраструктуру.

Відбуватиметься це, на думку авторів, шляхом батога. Мовляв, лише запровадженням імперативних вимог щодо створення необхідних місць для зарядки та стоянки, а також усуненням перешкод ми здатні поліпшити ситуацію на українських дорогах.

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