Китайський виробник акумуляторів, створений компанією Great Wall Motor, планує зробити свою першу закордонну виробничу базу в Європі.

SVOLT Energy Technology планує побудувати базу в європейській країні з дослідним центром і виробництвом акумуляторних матеріалів, елементів і модулів, сказав генеральний директор SVOLT Ян Хунсін. В який саме країні буде нове виробництво Ян Хунсін не вказав.

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Інвестиції складуть близько 2 мільярдів євро (2,24 мільярда доларів). В рамках проекту SVOLT має намір залучити близько 1 млрд юанів (145,34 млн доларів) наступному раунді збору коштів в цьому році. Це приверне більше коштів для підтримки будівництва, яке почнеться в другій половині наступного року, а виробництво почнеться в 2022 році.

Початкова потужність заводу становитиме 20 гігават-годин. До 2025 року виробнича потужність складе близько 24 ГВтч, сказав старший управляючий SVOLT Цао Фубяо.

Першим замовником заводу, швидше за все, стане Great Wall, і SVOLT веде переговори про постачання "німецьким і французьким автовиробникам", - сказав Цао, відмовляючись ідентифікувати конкретні компанії.

Європейський завод буде працювати паралельно з першим заводом по виробництву батарей, який наразі будується в Чанчжоу, провінція Цзянсу. Початкова потужність китайського заводу складе 12 ГВтч, а в кінцевому підсумку перевищить 70 ГВтч. "Ми плануємо мати п'ять виробничих баз по всьому світу, в тому числі в Сполучених Штатах, але на це потрібен час", - сказав Ян. "Глобальний план полягає в тому, щоб до 2025 року досягти 100 ГВтч".

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Рішення про відкриття заводу в Європі обумовлено тим, що азіатські виробники акумуляторів поглиблюють співпрацю з автовиробниками в Європі. У Європейських автомобільних компаній це викликає стурбованість через надмірну залежність від азіатських виробників.

Нагадаємо, що зараз китайський виробник акумуляторів Modern Amperex Technology Co. Ltd (CATL) будує в Німеччині завод потужністю 14 ГВтч і буде постачати акумулятори для BMW. Також CATL була визначена в якості стратегічного партнера Volkswagen Group, коли німецький автовиробник заявив, що купить осередки на 50 мільярдів євро (56,05 мільярдів доларів).

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