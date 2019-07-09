Китайский производитель аккумуляторов, созданный компанией Great Wall Motor планирует сделать свою первую зарубежную производственную базу в Европе.

SVOLT Energy Technology планирует построить базу в европейской стране с исследовательским центром и производством аккумуляторных материалов, элементов и модулей, сказал генеральный директор SVOLT Ян Хунсин. В какой именно стране будет новое производство Ян Хунсин не указал.

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Инвестиции составят около 2 миллиардов евро (2,24 миллиарда долларов). В рамках проекта SVOLT намерена привлечь около 1 млрд юаней (145 340 000 долларов) в следующем раунде сбора средств в этом году. Это привлечет больше для поддержки строительства, которое начнется во второй половине следующего года, а производство начнется в 2022 году.

Начальная мощность завода составит 20 гигаватт-часов. К 2025 году производственная мощность составит около 24 ГВтч, сказал старший управляющий SVOLT Цао Фубяо.

Первым заказчиком завода, скорее всего, станет Great Wall, и SVOLT ведет переговоры о поставках "немецким и французским автопроизводителям", – сказал Цао, отказываясь идентифицировать конкретные компании.

Европейский завод будет работать параллельно с первым заводом по производству батарей, который сейчас строится в Чанчжоу, провинция Цзянсу. Начальная мощность китайского завода составит 12 ГВтч, а в конечном итоге превысит 70 ГВтч. "Мы планируем иметь пять производственных баз по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, но на это нужно время", - сказал Ян. "Глобальный план состоит в том, чтобы к 2025 году достичь 100 ГВтч".

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Решение об открытии завода в Европе обусловлено тем, что азиатские производители аккумуляторов углубляют сотрудничество с автопроизводителями в Европе. “ Европейских автомобильных компаний это вызывает обеспокоенность чрезмерной зависимости от азиатских производителей.

Напомним, что сейчас китайский производитель аккумуляторов Modern Amperex Technology Co. Ltd (CATL) строит в Германии завод мощностью 14 ГВтч и будет поставлять аккумуляторы для BMW. Также CATL была определена в качестве стратегического партнера Volkswagen Group, когда немецкий автопроизводитель заявил, что купит ячейки на 50 миллиардов евро (56,05 миллиардов долларов).

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