У порядку денному останнього пленарного тижня ВР 8-го скликання є кілька законопроектів, які стосуються автомобільного сектора. Розглянемо, що ще може змінитись у законодавстві, якщо нардепи встигнуть взятись за розгляд цих ініціатив.

Дострокові вибори до Парламенту відбудуться 21 липня 2019 року. Часу до цієї дати залишається геть небагато, а ще менше часу є у нардепів аби прийняти хоча б кілька законодавчих ініціатив: цей тиждень — останній пленарний у роботі Верховної Ради 8-го скликання.

Читайте також: Українців будуть штрафувати за парковку на місцях для електрокарів

Звісно, що транспортна чи автомобільна тематика це далеко не все, чим займаються парламентарі, однак у розкладі засідань ВР на 9-12 липня є кілька законопроектів, що стосуються автомобілістів. Оскільки кожен із них ми описували детально, зараз лише нагадаємо їхні номери та короткий зміст. Документи ці мають шанси бути "проголосованими" до п’ятниці, коли відбудеться останнє пленарне засідання цього складу ВР. Отже...

Для забезпечення прав електромобілістів на доступ до зарядних станцій запропоновано розробити кілька нових дорожніх знаків, а на електромобілі видавати спеціальні номерні таблички – з буквами та цифрами зеленого кольору. Звісно ж, це потрібна і корисна ініціатива, а сам документ не є надто громіздким, і якщо нардепи погодяться на скорочений розгляд, проект має всі шанси стати законом.

Встановити штраф "за ремені" 510 гривень. Завдання документа – достукатись до свідомості водіїв країни з найнижчим у Європі рівнем користування пасками безпеки, аби ті почали більше турбуватись про потенційне збереження власного життя. Так, мова про Україну, де лише 15% водіїв вважають за доцільне "прив’язуватись" до автомобіля. На відміну від своїх європейських колег, 99% з яких пасками користуються. Метод батога, можливо, і не найкращий, - але що вдіяти, якщо інші способи не допомагають. Штраф "за ремінь" пропонують підвищити вдесятеро.

Чиатйте також: Great Wall збудує в Європі завод з виробництва акумуляторів для електромобілів

Також у попередній версії розкладу, оприлюдненій після завершення погоджувальної ради, були присутні ще два законопроекти, що стосувались електромобілів. Проте у актуальному розкладі їх вже немає. Значить, імпортерам та майбутнім місцевим виробникам електромобілів та комплектуючих до них доведеться зачекати – можливо наступна Рада візьметься за ці питання знову.

Також цікаво: За півроку український ринок електромобілів зріс на 58%