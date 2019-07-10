"АвтоКрАЗ" посетил заместитель Секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он отметил, что украинской армии нужны украинские автомобили.

Во время визита Сергей Кривонос вместе с генеральным директором предприятия Романом Черняком обсудили ситуацию с обеспечением спецавтомобилями и бронетехникой ВСУ, что послужит усилению их способности по защите территориальной целостности Украины.

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Сегодня "АвтоКрАЗ" предлагает украинским военным технику специального назначения, которая обеспечивает повышение уровней оснащения вооруженных сил, материально-технического обеспечения, облегчение условий службы, сохранение человеческих жизней. Это, в частности, носители для ракетных комплексов, артиллерийских установок, бортовые автомобили, вахтовые, бронированные машины, автокраны, рефрижераторы, экскаваторы – всего более 50 наименований военной техники. Армейские грузовики КрАЗ соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к военной технике: сильные, выносливые, надежные и неприхотливые, имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики.

К тому же, все эти автомобили созданы – от конструкторской документации до готовой продукции – на инвестиционные средства акционеров "АвтоКрАЗа" (их объем за 5 последних лет составил более 100 млн грн!). Тогда как конкуренты осуществляют разработку КД, изготовление опытных образцов, испытания за счет опытно-конструкторских работ Министерства обороны Украины.

В ходе визита заместитель Секретаря СНБО осмотрел отдельные образцы из линейки серийной и перспективной техники, которую выпускает национальный производитель – "КрАЗ". Ее мощность и технические возможности были продемонстрированы на заводском испытательном полигоне. С. Кривонос также ознакомился с материально-технической базой учебного центра, где созданы соответствующие условия для подготовки водителей и механиков, которые будут обслуживать автомобили производства КрАЗ.

Заместитель Секретаря СНБО выразил заинтересованность продукцией "КрАЗа", подчеркнул необходимость пополнения автопарков воинских частей спецтехникой высокой проходимости именно отечественного производителя. Действительно, украинской армии – украинские автомобили.

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К сожалению, на сегодня предприятие не имеет того количества заказов для военных, которое способно выполнять для загрузки производственных мощностей и сохранения трудового коллектива.

"КрАЗ" ждет увеличения заказов для украинской армии, надеясь на порядочность, уменьшение бюрократических преград, позитивные сдвиги относительно прозрачности закупок автотехники для военных.

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