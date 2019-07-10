Озвучены технические характеристики, цены, названы дилери.

Франция всегда славилась своим изысканным вкусом, величеством и исключительной красотой. Легендарный Лувр, загадочная “Мона Лиза” Леонардо да Винчи, высокая кухня, удостоенная звезд Мишлен, и вещи от-кутюр таких мировых домов моды, как Dior, Chanel и Givenchy – все это делает Париж Меккой в мире искусства, моды, архитектуры и парфюмерного дела. Такой же Меккой, только автомобильной, намерен стать и новый бренд DS Automobiles с презентацией своего флагмана – DS 7 CROSSBACK.

“Несмотря на то, что автомобили премиум-класса с лейблом DS появились еще в 1955 году, как бренд DS Automobiles существует с 1 июня 2014 года. Уже в те далекие времена дебютная модель DS 19 была не просто средством передвижения, а настоящей “революцией” в автомобилестроении, первой предложив миру гидропневматическую подвеску. За свой отличительный стиль и авангардность бренд все чаще становился фаворитом французских Президентов – Шарля де Голя, Француа Олланда и нынешнего главы – Эммануэля Макрона”, - комментирует директор украинского представительства DS Automobiles Дамьен Мартан-Кошер.

Часто о новом автомобиле мы слышим слова “премиальный”, “высококлассный”, “технологичный”. Но лучше за любые слова про DS 7 CROSSBACK скажет его достижение: DS 7 CROSSBACK – это автомобиль Президента Франции. Именно он сопровождает Эммануэля Макрона на рабочие встречи и официальные мероприятия.

Как не вспомнить, что автомобили DS Automobiles не впервые сопровождают высокопоставленных лиц: легендарная “Богиня” – DS 19 – автомобиль Шарля де Голля, а на DS 5 проходила инаугурация Франсуа Олланда. Выбор DS 7 CROSSBACK для столь почетной мисси был далеко не случайным: автомобиль DS 7 CROSSBACK, как новейший представитель DS Automobiles, действительно отвечает самым требовательным запросам и отражает богатое историческое наследие Бренда класса “люкс”: современный дизайн и смелый стиль, утонченность в деталях и высокие требования к организации, инновационные технологии и максимальный комфорт.

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Европейский дебют кроссовера DS 7 CROSSBACK состоялся в 2017 году – данная модель открывала новое поколение автомобилей DS Automobiles и, являясь флагманом, получила все лучшие наработки. Так, под капотом DS 7 CROSSBACK скрывается мощный 2-литровый турбодизель, который работает с 8-ступенчатой АКПП ЕАТ8: 180 л.с. и 400 Нм, разгон 0-100 км/ч за 9,4 секунды, расход топлива – лишь 4,9 л на 100 км (смешанный цикл).

Кроссовер DS 7 CROSSBACK оснащен уникальной подвеской DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: во время движения автомобиль в реальном времени «сканирует» дорогу и моментально подстраивает подвеску под условия движения – в итоге достигается отменная плавность хода. Внимание привлекают и другие фирменные решения, объединяющие продуманную практичность и высокий стиль: яркие светодиодные фары DS ACTIVE LED VISION в качестве украшения передней части, которые изысканно вращаются на 360° при старте, видовая панорамная крыша и ромбовидные линии подсветки дверных карт и салона, и изюминка салона – элитные часы BRM R180 на дизайнерской консоли.

Помимо эстетики, кроссовер DS 7 CROSSBACK предлагает высокие технологии для самых требовательных клиентов: широкоформатные 12-дюймовые экраны, система ночного виденья DS NIGHT VISION и премиальная аудиосистема FOCAL ELECTRA, которая станет открытием для меломанов и любителей HiFi-звука. И, наконец, за безопасность в автомобиле отвечают такие системы помощи, как удержание в полосе, мониторинг слепых зон, мониторинг усталости водителя, адаптивный круиз-контроль, экстренное торможение и множество других функций.

Соответствуя высокому статусу премиальной модели, кроссовер DS 7 CROSSBACK в Украине предлагается по умолчанию в максимальных комплектациях. Гамму модели открывает исполнение Performance Line: активная подвеска DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, система помощи на бездорожье Grip Control, остекление с повышенной звукоизоляцией, камера заднего вида, система DS SENSORIAL DRIVE для изменения персонализации настроек автомобиля, сиденья с обивкой из “алькантары” и логотипами “Performance Line”. Цена автомобиля DS 7 CROSSBACK в исполнении Performance Line – от 1,055 млн грн.

Для клиентов, которые хотят максимально проявить свою индивидуальность и уникальность характера, предложены варианты исполнения So Chic и Grand Chic. В данном случае выбор оборудования расширен за счет: переднего парктроника, активного ассистента удержания в полосе, электропривода сидений и интерьера из кожи RIVOLI, а также множеству опционально оборудования. Цена DS 7 CROSSBACK в исполнении So Chic начинается от 1,151 млн грн. Автомобиль в максимальной комплектации с 8 зонами массажа и вентиляции передних сидений, кожей Nappa OPERA., камерой с круговым обзором 360°, системы автоматической парковки DS PARK PILOT в исполнении Grand Chic – от 1,266 млн грн. Узнать больше можно в шоу-руме модели.

“Авангардный дух, передовые ноу-хау и тяга к высокому стилю крепко основались в ДНК бренда. Черпая свое вдохновение у деятелей искусства, бренд создает не просто автомобили, а настоящий шедевр в плане эстетики и технологичности. И DS Automobiles уверено следует своей цели – возродить традиции премиум-класса в автомобилях нового поколения”, – с уверенностью заявляет господин Дамьен. “В этом году DS Automobiles собирается покорить украинских ценителей исключительного стиля и эксклюзивных материалов. И у него есть для этого все необходимое”.

Шествие премиального бренда DS Automobiles начнется с трех крупнейших региональных центров страны: Киев, Харьков, Львов – именно здесь откроются первые шоу-румы в формате DS Store (Киев, Харьков) и DS Salon (Львов).

Напомним, что гібрид DS Crossback має потужність 300 к.с.