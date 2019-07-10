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Франція завжди славилася своїм вишуканим смаком, величністю і винятковою красою. Легендарний Лувр, загадкова "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, висока кухня, удостоєна зірок Мішлен, і речі від кутюр таких світових будинків моди, як Dior, Chanel і Givenchy – все це робить Париж Меккою у світі мистецтва, моди, архітектури та парфумерної справи. Такою ж Меккою, тільки автомобільною, має намір стати і новий бренд DS Automobiles з презентацією свого флагмана – DS 7 CROSSBACK.

“Незважаючи на те, що автомобілі преміум-класу з лейблом DS з'явилися ще в 1955 році, бренд DS Automobiles існує з 1 червня 2014 року. Вже в ті далекі часи дебютна модель DS 19 була не просто засобом пересування, а справжньою "революцією" в автомобілебудуванні, першою запропонувавши світу гідропневматичну підвіску. За свій відмітний стиль і авангардність бренд все частіше ставав фаворитом французьких президентів – Шарля де Голя, Француа Олланда і нинішнього глави – Еммануеля Макрона", – коментує директор українського представництва DS Automobiles Дамьен Мартан-Кошер.

Часто про новий автомобіль ми чуємо слова "преміальний", "висококласний", "технологічний". Але краще за будь-які слова про DS 7 CROSSBACK скаже його досягнення: DS 7 CROSSBACK – це автомобіль Президента Франції. Саме він супроводжує Еммануеля Макрона на робочі зустрічі та офіційні заходи.

Як не згадати, що автомобілі DS Automobiles не вперше супроводжують високопоставлених осіб: легендарна "Богиня" – DS 19 – автомобіль Шарля де Голля, а на DS 5 проходила інавгурація Франсуа Олланда. Вибір DS 7 CROSSBACK для такої почесної місії був далеко не випадковим: автомобіль DS 7 CROSSBACK, як новітній представник DS Automobiles, дійсно відповідає найвимогливішим запитам і відображає багату історичну спадщину Бренду класу "люкс": сучасний дизайн і сміливий стиль, витонченість в деталях і високі вимоги до організації, інноваційні технології та максимальний комфорт.

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Європейський дебют кросовера DS 7 CROSSBACK відбувся в 2017 році – дана модель відкривала нове покоління автомобілів DS Automobiles і, будучи флагманом, отримала всі кращі напрацювання. Так, під капотом DS 7 CROSSBACK ховається потужний 2-літровий турбодизель, який працює з 8-ступінчастою АКПП ЕАТ8: 180 к.с. і 400 Нм, розгін 0-100 км/год за 9,4 секунди, витрата палива – лише 4,9 л на 100 км (змішаний цикл).

Кросовер DS 7 CROSSBACK оснащений унікальною підвіскою DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: під час руху автомобіль у реальному часі “сканує” дорогу і моментально підлаштовує підвіску під умови руху – в результаті досягається відмінна плавність ходу. Увагу привертають і інші фірмові рішення, що поєднують продуману практичність і високий стиль: яскраві світлодіодні фари DS ACTIVE LED VISION в якості прикраси передньої частини, які вишукано обертаються на 360° при старті, панорамний дах і ромбовидні лінії підсвічування дверних карт і салону, а також родзинка салону – елітні годинники BRM R180 на дизайнерській консолі.

Крім естетики, кросовер DS 7 CROSSBACK пропонує високі технології для найвимогливіших клієнтів: широкоформатні 12-дюймові екрани, система нічного бачення DS NIGHT VISION і преміальна аудіосистема FOCAL ELECTRA, яка стане відкриттям для меломанів і любителів HiFi-звуку. І, нарешті, за безпеку в автомобілі відповідають такі системи допомоги, як утримання в смузі, моніторинг сліпих зон, моніторинг втоми водія, адаптивний круїз-контроль, екстрене гальмування і безліч інших функцій.

Відповідаючи високому статусу преміальної моделі, кросовер DS 7 CROSSBACK в Україні пропонується за замовчуванням в максимальних комплектаціях. Гаму моделі відкриває виконання Performance Line: активна підвіска DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, система допомоги на бездоріжжі Grip Control, вікна з підвищеною звукоізоляцією, камера заднього виду, система DS SENSORIAL DRIVE для зміни персоналізації налаштувань автомобіля, сидіння з оббивкою "алькантара" і логотипами "Performance Line". Ціна автомобіля DS 7 CROSSBACK у виконанні Performance Line – від 1,055 млн грн.

Для клієнтів, які хочуть максимально проявити свою індивідуальність та унікальність характеру, запропоновані варіанти виконання So Chic і Grand Chic. В даному випадку вибір обладнання розширений за рахунок: переднього парктроніка, активного асистента утримання в смузі, електроприводу сидінь і інтер'єру зі шкіри RIVOLI, а також безлічі опціонального обладнання. Ціна DS 7 CROSSBACK у виконанні So Chic починається від 1,151 млн грн.

Автомобіль в максимальній комплектації з 8 зонами масажу і вентиляцією передніх сидінь, шкірою Nappa OPERA., камерою з круговим оглядом 360°, системою автоматичного паркування DS PARK PILOT у виконанні Grand Chic – від 1,266 млн грн. Дізнатися більше можна в шоу-румі моделі.

"Авангардний дух, передові ноу-хау і тяга до високого стилю міцно закріпились в ДНК бренду. Черпаючи своє натхнення у діячів мистецтва, бренд створює не просто автомобілі, а справжній шедевр в плані естетики та технологічності. І DS Automobiles впевнено йде до своєї мети – відродити традиції преміум-класу в автомобілях нового покоління", – з упевненістю заявляє пан Дамьен. "Цього року DS Automobiles збирається підкорити українських поціновувачів виняткового стилю і ексклюзивних матеріалів. І у нього є для цього все необхідне".

Хода преміального бренду DS Automobiles почнеться з трьох найбільших регіональних центрів країни: Київ, Харків, Львів – саме тут відкриються перші шоу-руми в форматі DS Store (Київ, Харків) і DS Salon (Львів).

Нагадаємо, що гібрид DS Crossback має потужність 300 к.с.