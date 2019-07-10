Большинство водителей даже не обращали внимания какого именно цвета указатели поворотов их авто. Однако именно за цвет "поворотников" можно получить штраф полиции.

Частью 2 ст.122 КУоАП за использование предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 425 грн.

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Согласно п.п.9.1.а ПДД указатели поворотов являются предупредительными сигналами. При этом пунктом 6.1.5 ДСТУ 3649:2010. предусмотрены четкие требования к цвету указателей поворотов, а именно и передние и задние должны быть желтыми.

Таким образом, использование красных указателей поворотов или их установка на авто является основанием для остановки автомобиля полицией и наложения штрафа.

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Таких автомобилей на дорогах Украины есть множество. В частности это автомобили, произведенные для рынка США, которые затем ввезены в Украину. На этих авто устанавливались указатели поворотов именно красного цвета в соответствии со стандартами США.

Поэтому, стоит обратить внимание на цвет указателей поворотов автомобиля. Если окажется, что задние указатели поворотов красного цвета, то нужно либо заменить их на желтые, либо быть готовыми к штрафам полиции.

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