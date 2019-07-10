Більшість водіїв навіть не звертали уваги якого саме кольору покажчики поворотів їхнього авто. Проте саме за колір "поворотників" можна отримати штраф поліції.

Частиною 2 ст.122 КУПАП за використання попереджувальних сигналів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 425 грн.

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Відповідно до п.п.9.1.а ПДР покажчики поворотів є попереджувальними сигналами. При цьому, пунктом 6.1.5 ДСТУ 3649:2010. передбачено чіткі вимоги до кольору покажчиків поворотів, а саме і передні і задні повинні бути жовтими.

Отже, використання червоних покажчиків поворотів чи їх встановлення на авто є підставою для зупинки автомобіля поліцією та накладення штрафу.

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Таких автомобілів на шляхах України є значна кількість. Зокрема це автомобілі, вироблені для ринку США, які потім ввезені в Україну. На цих авто встановлювались покажчиками поворотів саме червоного кольору відповідно до стандартів США.

Тому, варто звернути увагу на колір покажчиків поворотів автомобіля. Якщо виявиться, що задні покажчики поворотів червоного кольору, то їх потрібно або замінити їх на жовті, або бути готовими до штрафів поліції.

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