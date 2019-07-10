"АвтоКрАЗ" відвідав заступник Секретаря РНБО Сергій Кривонос. Він зазначив що український армії потрібні українські автомобілі.

Під час візиту Сергій Кривонос разом із генеральним директором підприємства Романом Черняком обговорили ситуацію щодо забезпечення спецавтомобілями та бронетехнікою ЗСУ, що слугуватиме посиленню їх спроможності щодо захисту територіальної цілісності України.

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Сьогодні "АвтоКрАЗ" пропонує українським військовикам техніку спеціального призначення, що забезпечує підвищення рівнів оснащення збройних сил, матеріально-технічного забезпечення, полегшення умов служби, збереження людських життів. Це, зокрема, носії для ракетних комплексів, артилерійських установок, бортові автомобілі, вахтові, броньовані машини, автокрани, рефрижератори, екскаватори – всього більше 50 найменувань військової техніки. Армійські вантажівки КрАЗ відповідають усім вимогам, які пред’являються до військової техніки: сильні, витривалі, надійні й невибагливі, мають високі технічні та експлуатаційні характеристики.

До того ж, всі ці автомобілі створено – від конструкторської документації до готової продукції – на інвестиційні кошти акціонерів "АвтоКрАЗу" (їх обсяг за 5 останніх років склав більше 100 млн грн!). Тоді як конкуренти здійснюють розробку КД, виготовлення дослідних зразків, випробування за рахунок дослідно-конструкторських робіт Міністерства оборони України.

У ході візиту заступник Секретаря РНБО оглянув окремі зразки з лінійки серійної та перспективної техніки, яку випускає національний виробник – "КрАЗ". Її потужність та технічні можливості було продемонстровано на заводському випробувальному полігоні. С. Кривонос також ознайомився з матеріально-технічною базою навчального центру, де створено відповідні умови для підготовки водіїв та механіків, які обслуговуватимуть автомобілі виробництва "КрАЗ".

Заступник Секретаря РНБО висловив зацікавленість продукцією "КрАЗу", наголосив на необхідності поповнення автопарків військових частин спецтехнікою високої прохідності саме вітчизняного виробника. Дійсно, українській армії – українські автомобілі.

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На жаль, на сьогодні підприємство не має тієї кількості замовлень для військових, що здатне виконувати задля завантаження виробничих потужностей і збереження трудового колективу.

"КрАЗ" чекає на збільшення замовлень для української армії, сподіваючись на порядність, зменшення бюрократичних перепон, на позитивні зрушення щодо прозорості закупівель автотехніки для військових.

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