На думку столичних чиновників, в Києві серйозні проблеми з паркуванням авто і для їх вирішення треба переймати зарубіжний досвід. Передусім, репресивну його частину.

На жаль, про будівництво паркінгів, організацію нових паркомісць та ліквідацію пішохідних зон, що значно ускладнюють рух містом, мова не йде. Ініціативи про переобладнання столичних недобудов в паркінги також поки що не звучать.

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Натомість чиновники вважають за потрібне змусити водіїв платити за паркування (чим більше, там краще) і ввести максимальні штрафи для тих, хто платити відмовляється.

"Щоб навести лад з паркуванням в Україні, потрібно вивчати досвід європейських країн. Наприклад, тих, які також були в складі СРСР – Латвії", – вважає заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.

"В Європі також трапляються люди, які не хочуть платити за порушення чи стоянку на платних парковках. Але інспектори з паркування мають чіткі інструкції, що робити в певних ситуаціях. З ними не можна "порішати" чи домовитись, адже за контролерами є постійний контроль", –пише Дмитро Рахматуллін на своїй сторінці у FB.

"Окрім того, в Ризі поступово витісняються автомобілі з центру, підвищуючи плату за стоянку в центр. Влада хоче пересадити громадян на велосипеди, і це їй вдається. Іноземний досвід вкотре доводить, що найкращий і цивілізований метод боротьби з автохамами, які нехтують правилами парковки, – це не розбите лобове скло, а штрафи", вважає пан Рахматуллін.

"У Києві проблема з паркуванням досить давня і вирішити її за кілька місяців, на жаль, не вдасться. Але я переконаний, що ефективна діяльність інспекторів з паркування, а також свідома відповідальність кожного водія уже найближчим часом значно покращать ситуацію з паркуванням у столиці", – впевнений столичний чиновник.

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