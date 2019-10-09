Ведь автомобиль мешал движению то одного, то другого маршрута рельсового транспортного средства.

6 октября на перекрестке возле рынка "Привоз" в Одессе состоялся интересный случай, снятый на видео камерой наблюдения. Около 15.20 владелица красного автомобиля Chery QQ приехала на рынок и припарковала свое авто прямо посреди площади, где разъезжаются трамваи. Она вышла с ребенком на два часика.

Впрочем, задняя часть автомобиля все-таки мешала движению трамвая в одном из направлений. Тогда пассажиры вышли и вытолкали машину. Но тогда она начала мешать движению трамвая в другом направлении. Тогда пассажиры следующего трамвая снова отодвинули автомобильчик. Хорошо, что он был небольшой. Но тут подъехал трамвай с противоположной стороны, и снова пассажиры взялись отталкивать нарушителя парковки. Так продолжалось несколько раз – машинку пихали то на одни, то на другие пути. И никто не догадался вызвать эвакуатор.

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А женщина, после того, как решила все свои дела, спокойно села в свой автомобиль и поехала дальше. Скорее всего, она даже не поняла, что за это время происходило с ее машиной...

Смотрите видео, как автомобиль в Одессе толкали пассажиры трамваев:

Напомним, что наглого нарушителя ПДД в Киеве разоблачили по камерам наблюдения.