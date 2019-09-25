Водитель BMW ехал за "скорой" с включенными маячками и нарушал правила. Чтобы доказать его вину, патрульные нашли видеозаписи с городских камер наблюдения.

На службу 102 обратились сотрудники "скорой помощи", которые сообщили, что за ними едет автомобиль BMW и грубо нарушает ПДД. "Скорая" ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, поэтому согласно п.3.1 ПДД Украины имеет право отступать от требований некоторых пунктов этих правил. Зато водитель автомобиля BMW такого права не имеет и явно нарушал.

Впрочем, через некоторое время нарушитель отстал и уехал в неизвестном направлении. Расспросив маршрут движения медиков патрульные, которые наблюдают за камерами "Безопасный город", пересмотрели видео уличного наблюдения и собрали не только доказательства факта совершения правонарушения, но и установили местонахождение владельца BMW.

Читайте также: Некоторых "евробляхеров" можно штрафовать

Чтобы наложить взыскание на нарушителя, согласно ст.38 КУоАП, патрульные имеют до двух месяцев времени со дня совершения правонарушения. На этот раз полицейские справились значительно раньше. Водитель BMW был очень удивлен, когда его нашли патрульные и показали ему видео запись факта совершенных нарушений. "Откуда вы все знаете, вас же не было рядом" – неоднократно спрашивал полицейских водитель автомобиля.

Напомним, что полицейскому, который подделал протокол о нарушении, грозит три года тюрьмы.