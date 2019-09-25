Водій BMW їхав за "швидкою" з увімкненими маячками та порушував правила. Щоб довести його провину, патрульні знайшли відеозаписи з міських камер спостереження.

На службу 102 звернулись співробітники "швидкої допомоги", які повідомили, що за ними їде автомобіль BMW та грубо порушує ПДР. "Швидка" їхала на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною, тому згідно з п.3.1 ПДР України має право відступати від вимог деяких пунктів цих правил. Натомість водій автомобіля BMW такого права не має і явно порушував.

Втім, через деякий час порушник відстав та поїхав у невідомому напрямку. Розпитавши маршрут руху медиків патрульні, які спостерігають за камерами "Безпечне місто", передивились відео вуличного спостереження та зібрали не тільки докази факту вчинення правопорушення, але й встановили місце перебування власника BMW.

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Щоб накласти стягнення на порушника, відповідно до ст.38 КУпАП, патрульні мають до двох місяців часу з дня вчинення правопорушення. Цього разу поліцейські впорались значно раніше. Водій BMW був дуже здивований, коли його знайшли патрульні та показали йому відео запис факту вчинених порушень. "Звідки ви все знаєте, вас же не було поруч" — неодноразово запитував поліцейських водій автомобіля.

Нагадаємо, що поліцейському, який підробив протокол про порушення, загрожує три роки ув'язнення.