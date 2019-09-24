До 31 грудня 2019 року не штрафуватимуть лише за керування авто на єврономерах, а от за прострочення ввезення чи транзиту діє штраф у 170 тисяч гривень.

Закон про відтермінування штрафів за керування авто на іноземних номерах "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів…" номер 73-IX, який вступив силу з 22 вересня, переносить дату лише санкцій за управління "євробляхами". А от за інші правопорушення строки не змінились, повідомляє група в Фейсбук "Доступне Авто".

"За протермінування транзиту чи тимчасового ввезення штрафи розміром 170 тисяч гривень залишаються, - пишуть у групі. - Як завжди, найбільше дістається "пересічникам" та тим, хто ввозив автомобіль особисто. Більшість таких людей - це жителі прикордоння. З наших власних джерел стало відомо, що у Закарпатській області складено вже не один такий протокол. Люди незадоволені діями митників, останні ж не можуть нічого вдіяти, бо працюють в рамках закону. Назріває конфлікт".

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Таким чином, до 31 грудня 2019 року не штрафують за наступні правопорушення з "євробляхами":

Ст. 469, п 4 Митного Кодексу:

Передача транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи не поміщувала його у митний режим транзиту, за винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні.

Ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Ч. 8, 9: "Керування водієм транспортним засобом (а також повторне протягом року), щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортний засіб передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний режим транзиту" – лише в частині керування транспорним засобом.

Ч. 6, 7: Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку, його експлуатація без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів.

Окрім того, при митному оформленні "євроблях" штрафи за несвоєчасне вивезення авто не діють, якщо водій добровільно сплачує 8500 грн.

Усі інші штрафи, які стосуються "євроблях", діють.

Нагадаємо, скільки треба платити при розмитенні авто: калькулятор митних платежів.