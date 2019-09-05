Нова Верховна Рада зробила перший крок по відтермінуванню драконівських штрафів за використання "євроблях" в Україні, але зараз ці штрафи є чинними і кожен хто користується авто на іноземній реєстрації ризикує бути оштрафованим.

Питання щодо відстрочення дії цих штрафів досі обговорюється. Нова Верховна Рада проголосувала за пропозицію направити законопроект на розгляд профільного комітету. Після розгляду в комітеті законопроект має бути підтриманий більшістю депутатів нового парламенту, підписаний головою Верховної Ради та Президентом і після цього офіційно опублікований. Найближча дата, коли може відбутись голосування в Раді – 10 вересня.

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Зараз штрафи вже діють і митниця при виявленні порушень зобов’язана їх застосовувати. Якщо автомобіль перебуває у режимі тимчасового ввезення, то штрафи розраховуються наступним чином:

до 3 діб – 850 грн,

3-10 діб – 5,1 тисячі грн,

10-20 діб – 17 тисяч грн,

20-30 діб – 85 тисяч грн,

Понад 30 діб – 170 тисяч грн з конфіскацією,

Втрата "євробляхи" - 170 тисяч грн.

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