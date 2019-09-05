Частка легкових авто віком більше 10 років вже перевищила третину від усіх ввезених. А настарішим легковиком, який ввезли в нашу країну в серпні, виявся Buick Regal 1987 року випуску.

Свою першу реєстрацію в Україні в серпні пройшли 24,4 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Такий показник перевищив минулорічні серпневі реєстрації імпортованого легкового секонд-хенду в 2,4 раза.

В результаті, машини, що були в експлуатації, охопили 3/4 первинного ринку легкових авто, роком раніше їх частка була 58 відсотків.

Автомобілі віком старше 10 років охопили 36% первинних реєстрацій іномарок з пробігом.

Найстаршим автомобілем, який отримав український реєстраційний номер в серпні, став Buick Regal 1987 року випуску.

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Вибираючи стару іномарку, українці частіше віддавали перевагу автомобілям з бензиновими двигунами. У минулому місяці такі автомобілі охопили майже 49% первинних реєстрацій імпортованих авто з пробігом. У той же час, частка дизельних авто склала 39%, автомобілів з ГБО – більше 7%, майже 3% припало на електромобілі і 2% на гібриди.

Найпопулярнішою маркою місяця залишається Volkswagen. Майже 4 тис. машин цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських.

Другою за популярністю стала Skoda, 2060 вживаних автомобілів якої було ввезено і в серпні місяці зареєстровано в Україні.

На третьому місці – Renault з результатом 2002 авто.

Автомобілі марки Ford показали четвертий результат – їх вибрали 1930 українців.

Замикає п’ятірку лідерів Opel, в заліку якого 1618 українських номерів.

Всього з початку року українську прописку отримали 298,5 тис. легкових авто, які були в експлуатації, що в 4,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Нагадаємо, що у серпні ринок нових легкових авто виріс на 12%.