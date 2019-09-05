Доля легковых авто возрастом более 10 лет уже превысила треть от всех ввезенных. А самым старым автомобилем, который ввезли в нашу страну в августе, оказался Buick Regal 1987 года выпуска.

Свою первую регистрацию в Украине в августе прошли 24,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа, сообщает Укравтопром. Такой показатель превысил прошлогодние августовские регистрации импортируемого легкового секонд-хенда в 2,4 раза. В результате, машины, что были в эксплуатации, охватили 3/4 первичного рынка легковых авто, годом ранее их доля была 58 процентов.

Автомобили старше 10 лет охватили 36% первичных регистраций иномарок с пробегом.

Самым старым автомобилем, получившим украинский регистрационный номер в августе, стал Buick Regal 1987 года выпуска.

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Выбирая подержанную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили почти 49% первичных регистраций импортированных авто с пробегом. В то же время, доля дизельных авто составила 39%, автомобилей с ГБО – более 7%, почти 3% пришлось на электромобили и 2% на гибриды.

Самой популярной маркой месяца остается Volkswagen. Почти 4 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

Второй по популярности стала Skoda, 2060 подержанных автомобилей которой было ввезено и в августе зарегистрировано в Украине.

На третьем месте – Renault с результатом 2002 авто.

Автомобили марки Ford показали четвертый результат – их выбрали 1930 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете которого 1618 украинских номеров.

Всего с начала года украинскую прописку получили 298,5 тыс. легковых авто, которые были в эксплуатации, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, что в августе рынок новых легковых авто вырос на 12%.