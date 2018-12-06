Ринок комерційних автомобілів в Україні у листопаді дещо зменшився.

У листопаді в Україні було зареєстровано 1017 нових комерційних автомобілів, що на 1,2% менше ніж роком раніше, повідомляє асоціація “Укравтопром".

До лідерської п’ятірки місяця увійшли наступні бренди – Renault, Fiat, Mercedes-Benz, Volkswagen та Ford.

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На першому місці – французька Renault з результатом 166 зареєстрованих авто. У порівнянні з минулим роком листопадовий показник Рено знизився майже на 2 відсотки.

Друге місце - у Fiat, реєстрації якого виросли на 3% відносно листопада 2017 року. Свої перші номери в минулому місяці отримали 124 комерційних "Фіати".

Mercedes-Benz вдалося збільшити реалізацію на 69%, що дозволило йому зайняти третю сходинку рейтингу та продати 108 машин.

На четвертому місці - Volkswagen (87 зареєстрованих авто, +2%).

Незважаючи на те, що листопадові реєстрації Ford впали на чверть від торішнього результату, цей бренд все-таки зміг увійти до першої п’ятірки рейтингу.

Всього з початку року український парк комерційних автомобілів поповнили 11,5 тис. нових машин, що на 11% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Нагадаємо, що ринок нових легкових авто в листопаді теж впав.