Мінвен Toyota Proace вперше показали на сільськогосподарській виставці "ІнтерАГРО-2018".

Нова модель Toyota Proace, представлена в кінці жовтня у Києві – це мінівен (місткістю до 9 чоловік) або фургон (в залежності від виконання) початковою вартістю від 800 тис. гривень ($28500). В майбутньому з’явиться і платформа для різноманітних надбудов.

Автомобіль є конкурентом VW Transporter/Multivan, Peugeot Traveller, Citroen Specetourer, Renault Trafic.

Нова Toyota Proace може бути оснащена одним з кількох двигунів – від 1,5 літрового (120 к.с), до 2,0-літрових потужністю 150 або 177 к.с. Коробка передач – механічна 6-ступенева чи "автомат".

Найдорожча Toyota ProAce в пасажирському виконанні Verso та топ-комплектації обійдеться у 1,5 млн. гривень.

Нагадаємо, що Toyota також представила бюджетну LC Prado.