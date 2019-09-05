Новая Верховная Рада сделала первый шаг по отсрочке драконовских штрафов за использование "евроблях" в Украине, но сейчас эти штрафы действуют, и каждый, кто пользуется авто на иностранной регистрации, рискует быть оштрафованным.

Вопрос об отсрочке действия этих штрафов до сих пор обсуждается. Новая Верховная Рада проголосовала за предложение направить законопроект на рассмотрение профильного комитета. После рассмотрения в комитете законопроект должен быть поддержан большинством депутатов нового парламента, подписан главой Верховной Рады и Президентом и после этого официально опубликован. Ближайшая дата, когда может состояться голосование в Раде – 10 сентября.

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Сейчас штрафы уже действуют, и таможня при выявлении нарушений обязана их применять. Если автомобиль находится в режиме временного ввоза, то штрафы рассчитываются следующим образом:

до 3 суток – 850 грн,

3-10 суток – 5,1 тысячи грн,

10-20 суток – 17 тысяч грн,

20-30 суток – 85 тысяч грн,

Более 30 суток – 170 тысяч грн с конфискацией,

Потеря "евробляхи" – 170 тысяч грн.

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