До 31 декабря 2019 года не будут штрафовать только за управление авто на еврономерах, а вот за просрочку ввоза или транзита действует штраф в 170 тысяч гривен.

Закон об отсрочке штрафов за вождение авто на иностранных номерах "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств..." номер 73-IX, который вступил силу с 22 сентября, переносит дату только санкций за управление "евробляхами". А вот за другие правонарушения сроки не изменились, сообщает группа в Фейсбук "Доступное Авто".

"За просрочку транзита или временного ввоза штрафы размером 170 тысяч гривен остаются, – пишут в группе. – Как всегда, больше всего достается "пересекателям" и тем, кто ввозил автомобиль лично. Большинство таких людей – это жители приграничья. Из наших собственных источников стало известно, что в Закарпатской области составлено уже не один такой протокол. Люди недовольны действиями таможенников, остальные же не могут ничего сделать, потому что работают в рамках закона. Назревает конфликт".

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Таким образом, до 31 декабря 2019 года не штрафуют за следующие правонарушения с "евробляхами":

Ст. 469, п. 4 Таможенного Кодекса:

Передача транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение, пользование или распоряжение лицу, которое напрямую не ввозило такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали его в таможенный режим транзита, за исключением случаев, когда в транспортном средстве находится лицо, которое непосредственно ввозило такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или помещали его в таможенный режим транзита, а также использование такого транспортного средства для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине.

Ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях

Ч. 8, 9: “Управление водителем транспортным средством (а также повторное в течение года), в отношении которого возбуждено ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно: нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита; транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине; транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита" – лишь в части управления транспортной средством.

Ч. 6, 7: Управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным, либо не перерегистрированным в Украине в установленном порядке, его эксплуатация без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов.

Кроме того, при таможенном оформлении "евроблях" штрафы за несвоевременный вывоз авто не действуют, если водитель добровольно платит 8500 грн.

Все остальные штрафы, которые касаются "евроблях", действуют.

Напомним, сколько надо платить при растаможивании авто: калькулятор таможенных платежей.​​​​​​​