Сегодня официально опубликован закон об отсрочке штрафов за использование авто на иностранной регистрации. С 22 сентября по 31 декабря штрафы за использование "евроблях" отсрочат.

Закон 73-IX об отсрочке штрафов за использование авто на иностранной регистрации был принят Верховной Радой 12 сентября 2019 года. Законопроект предусматривал отсрочку штрафов на 90 дней – до 22 ноября 2019 года. Но в конечной редакции предусмотрена отсрочка до 31 декабря 2019 года.

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Закон уже официально опубликован в издании "Голос Украины". Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. То есть с 22 сентября 2019 года.

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