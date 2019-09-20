Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке еще на 90 дней введение штрафов для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. Закон был возвращен с подписью Президента в пятницу, 20 сентября. Он вступит в действие после публикации в официальной прессе – скорее всего, в понедельник 23 сентября.

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Документ был инициирован Владимиром Зеленским и определен как неотложный. Верховная Рада Украины проголосовала за него 12 сентября 2019 года. Он предусматривает отсрочку штрафов еще на 90 дней – до 22 ноября 2019 года. Таким образом, период "нештрафования" увеличен с 270 до 360 дней.

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