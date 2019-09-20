Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування ще на 90 днів введення штрафів для власників автомобілів із іноземною реєстрацією.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Закон було повернуто з підписом Президента в п’ятницю, 20 вересня. Він вступить у дію після публікації в офіційній пресі – ймовірно, в понеділок 23 вересня.

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Документ було ініційовано Володимиром Зеленським та визначено як невідкладний. Верховна Рада України проголосувала за нього 12 вересня 2019 року. Він передбачає відтермінування штрафів ще на 90 днів – до 22 листопада 2019 року. Таким чином, період "нештрафування" збільшено з 270 до 360 днів.

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