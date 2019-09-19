Прокуратура міста Києва повідомила про підозру поліцейському, який підробив протокол про вчинення водієм адміністративного порушення.

Прокуратурою міста Києва спільно із ТУ ДБР у місті Києві задокументовано факт фальсифікації патрульним поліцейським адміністративного протоколу про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

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Так, в листопаді 2018 року поліцейський зупинив транспортний засіб та запропонував водію пройти огляд на встановлення стану алкогольного сп’яніння. Водій погодився, проте зауважив на незаконність дій поліцейського.

Надалі, внаслідок раптово виниклих неприязних відносин, поліцейський, ігноруючи висновок лікаря-нарколога про відсутність алкогольного сп’яніння, вніс до протоколу про адміністративне правопорушення неправдиві відомості про керування громадянином транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та вилучив у нього водійське посвідчення.

За результатами розслідування правоохоронцю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання щодо відсторонення працівника поліції від посади.

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