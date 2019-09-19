Прокуратура города Киева сообщила о подозрении полицейскому, который подделал протокол о совершении водителем административного нарушения.

Прокуратурой города Киева совместно с ТУ ГБР в городе Киеве задокументирован факт фальсификации патрульным полицейским административного протокола об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Так, в ноябре 2018 года полицейский остановил транспортное средство и предложил водителю пройти освидетельствование на установление состояния алкогольного опьянения. Водитель согласился, однако заметил незаконность действий полицейского.

В дальнейшем, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, полицейский, игнорируя заключение врача-нарколога об отсутствии алкогольного опьянения, внес в протокол об административном правонарушении ложные сведения б управлении гражданином транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и изъял у него водительское удостоверение.

По результатам расследования правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины (Служебный подлог). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об отстранении сотрудника полиции от должности.

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