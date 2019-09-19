Справа в тім, що TruCam має пройти відповідну повірку і мати пломбу. Але поліція використовує неопломбовані прилади вимірювання швидкості, а суди скасовують штрафи.

Інспектор зупинив водія за перевищення допустимої швидкості. Як доказ порушення інспектор пред’явив на приладі Трукам відеофіксацію перевищення швидкості.

Читайте також: Поліція збільшила кількість TruCAM на дорогах: карта

Водій звернув увагу інспектора, що Трукам не опломбований та наголосив, що інспектор не має права здійснювати відеофіксацію таким приладом. Інспектор проігнорував аргументи водія щодо відсутності повірочної пломби та оштрафував водія. Водій оскаржив штраф у суді та додав фото приладу "Трукам", на якому була відсутня пломба.

Свою правоту водій аргументував наказом Мінекномрозвитку №193 від 08.02.2016, яким передбачено: у разі якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено, чи свідоцтво про повірку втрачено, засіб вимірювальної техніки вважається не повіреним.

З урахуванням зазначеного суд зробив висновок, що показники швидкості руху автомобіля отриманні за допомогою "TruCam LTI 20/20" не є належним доказом, оскільки пристрій, який здійснював заміри, був належним чином не повірений (відсутня пломба або повірочне тавро). Рішенням від 20.08.2019 у справі №127/17357/19 суд скасував штраф інспектора.

Отже, якщо інспектор звинувачує Вас у перевищенні швидкості, перевірте наявність на приладі "Трукам" повірочної пломби. Якщо такої пломби немає, повідомте інспектора про незаконність його дій.

Також цікаво: Українські суди масово визнають використання TruCAM незаконним: готові рішення