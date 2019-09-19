Дело в том, что TruCam должен пройти соответствующую поверку и иметь пломбу. Но полиция использует не опломбированные приборы измерения скорости, а суды отменяют штрафы.

Инспектор остановил водителя за превышение допустимой скорости. Как доказательство нарушения инспектор предъявил на приборе Трукам видеофиксацию превышения скорости.

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Водитель обратил внимание инспектора, что Трукам не опломбирован, и отметил, что инспектор не имеет права осуществлять видеофиксацию таким прибором. Инспектор проигнорировал доводы водителя об отсутствии поверочной пломбы и оштрафовал водителя. Водитель оспорил штраф в суде и добавил фото прибора "Трукам", на котором отсутствовала пломба.

Свою правоту водитель аргументировал приказом Минэкономразвития №193 за 08.02.2016, которым предусмотрено: в случае если оттиск поверочного клейма или пломба повреждены, или свидетельство о поверке потеряно, средство измерительной техники считается непроверенным.

С учетом указанного суд сделал вывод, что показатели скорости движения автомобиля, полученные с помощью "TruCam LTI 20/20", не являются надлежащим доказательством, поскольку устройство, которое осуществляло замеры, было должным образом не проверено (отсутствует пломба или проверочное клеймо). Решением за 20.08.2019 по делу №127/17357/19 суд отменил штраф инспектора.

Итак, если инспектор обвиняет вас в превышении скорости, проверьте наличие на приборе "Трукам" поверочной пломбы. Если такой пломбы нет, сообщите инспектору о незаконности его действий.

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