Парковка транспортного средства – настоящая проблема для жителей больших городов: с одной стороны – дефицит паркомест, с другой – штрафы и эвакуация. Но жители безмятежной провинции тоже грешат нарушениями, хоть и по другой причине – от незнания. Освежим в памяти правила парковки в Украине по состоянию на август 2019 года.

Правила парковки в Украине четко и ясно изложены в Правилах дорожного движения, п. 15 “Остановки и стоянка”. Но мы изложим основные постулаты в более доступной форме, опираясь на несколько самых популярных вопросов на эту тему.

Отметим, что парковкой мы будем называть стоянку, а стоянка согласно ПДД Украины – это остановка более чем на 5 минут. Посадка/высадка пассажиров и загрузка/выгрузка багажа в Украине стоянкой не считаются.

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Где нельзя парковаться?

Прежде всего там, где нельзя останавливаться: в узких местах (для проезда другого автомобиля нужно оставить 3,0 м), на левой стороне дороги с разделительной полосой (бульваром) посередине, на трамвайных путях, вторым рядом вдоль уже запаркованных машин, на газонах, на остановках общественного транспорта. Естественно, как прежде, нельзя останавливаться на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях и на ж.д.-переездах. А также – на загородных дорогах в местах с ограниченной до 100 м обзорностью и на загородных дорогах (в т.ч. обочинах) в темное время суток.

За сколько метров от пешеходного перехода можно парковаться?

Метраж имеет важное значение при выборе места для парковки. Магическая цифра в наших ПДД – 10 метров. Ближе этого расстояния нельзя парковаться у пешеходных переходов, перекрестков, выездов из дворов, места выполнения дорожных работ. Чтобы не возить с собой рулетку (или строительный лазерный дальномер), запомните, 10 м – это два корпуса автомобиля D-класса.

Еще одно важное расстояние – 30 метров, которые мы должны оставить при парковке до ближайшей остановки общественного транспорта (определяется от границ остановки или столба с соответствующим знаком 5.41.1.).

Расстояние от места парковки до ж.д. переезда должно быть не менее 50 метров. Особый разговор – мусорки во дворах: нельзя парковаться ближе чем 5 м от них.

Такая парковка – нарушение, даже если это разрешенное для стоянки место. Водителей крайних машин накажут по п. 15.10.д: “стоящее транспортное средство делает невозможным движение других транспортных средств”.

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Разрешена ли парковка на тротуаре?

Можно ли парковаться на тротуаре? Да, на тротуарах можно парковать легковые автомобили, но для пешеходов должен остаться проход не уже 2 метров. Или – таким образом, как обозначено на табличках 7.6.2. – 7.6.5.

Если есть знаки с такими табличками, парковаться на тротуаре можно только тем способом, который изображен на табличке.

Когда могут эвакуировать автомобиль с парковки?

С 27 сентября 2018 г. перечень условий, при которых вашу машину могут принудительно забрать на штрафплощадку, четко определен законом. Это практически все вышеописанные нарушения, кроме парковки около мусорных контейнеров, случаев “неправильной” стоянки на загородных дорогах и парковки на тротуаре. Забрать машину со штрафплощадки обойдется без малого 900 грн. (услуги эвакуации и хранения) не считая штрафа и платы за такси, на котором вам придется разъезжать в поисках банка и штрафплощадки.

Какие штрафы за неправильную парковку?

С 27 сентября 2018 года согласно ст. 122.1 КоАП Украины штраф за нарушение правил парковки, в том числе стоянки и остановки в неположенном месте составляет 255 грн на первый раз и 680 грн. в случае повторения нарушения в течение года.

Но это еще не все. Если неправильно запаркованный автомобиль мешает движению других машин или пешеходов, то его накажут строже: 510 грн.

Безоплатное пользование (дольше 10 минут) зоной платной парковки наказывается штрафом в 20-кратную стоимость 1 часа платной парковки. А если нарушитель поставил машину в такой зоне на место для инвалидов, то размер штрафа еще выше – 30-кратная стоимость часа парковки.

Штрафы за неоплаченную парковку под таким знаком в больших городах составляют 20-кратную стоимость 1 часа платной парковки.

Рекомендация Авто24

Более подробно все правила парковки описаны в ПДД Украины в действующей на 2019 г. редакции, а размеры штрафов – в Кодексе об административных правонарушениях Украины. Есть еще Закон Украины “О дорожном движении”, Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" от 21.12.2017 и другие законодательные акты. Разобраться с ними можно, имея под рукой смартфон с интернетом, но для этого требуется время. Поэтому, сознательно нарушая правила парковки, будьте готовы потерять и деньги, и время, и душевное равновесие от общения с полицией или инспекторами парковки.

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