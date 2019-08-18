Парковка транспортного засобу – справжня проблема для жителів великих міст: з одного боку – дефіцит паркомісць, з іншого – штрафи та евакуація. Але жителі безтурботної провінції теж грішать порушеннями, хоч і з іншої причини – від незнання. Освіжимо в пам'яті правила паркування в Україні станом на серпень 2019 року.

Правила паркування в Україні чітко і ясно викладені в Правилах дорожнього руху, п.15 "Зупинки і стоянка". Але ми викладемо основні постулати в більш доступній формі, спираючись на декілька найпопулярніших запитань на цю тему.

Відзначимо, що паркуванням ми будемо називати стоянку, а стоянка згідно ПДР України – це зупинка більш ніж на 5 хвилин. Посадка/висадка пасажирів і завантаження/розвантаження багажу в Україні стоянкою не вважають.

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Де не можна паркуватися?

Перш за все паркуватись не можна там, де не можна зупинятися: у вузьких місцях (для проїзду іншого автомобіля потрібно залишити 3,0 м), на лівому боці дороги з розділовою смугою (бульваром) посередині, на трамвайних коліях, другим рядом уздовж вже запаркованних машин, на газонах, на зупинках громадського транспорту. Звичайно, як раніше, не можна зупинятися на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також в тунелях і на залізничних переїздах. А ще – на заміських дорогах в місцях з обмеженою до 100 м оглядовістю і на заміських дорогах (в т.ч. узбіччях) в темний час доби.

За скільки метрів від пішохідного переходу можна паркуватися?

Метраж має важливе значення при виборі місця для паркування. Магічна цифра в наших ПДР – 10 метрів. Ближче цієї відстані не можна паркуватися біля пішохідних переходів, перехресть, виїздів з дворів, місця виконання дорожніх робіт. Щоб не возити з собою рулетку (або будівельний лазерний далекомір), запам'ятайте, 10 м – це два корпуси автомобіля D-класу.

Ще одна важлива відстань – 30 метрів, які ми повинні залишити при парковці до найближчої зупинки громадського транспорту (визначається від меж зупинки або стовпа з відповідним знаком 5.41.1.).

Відстань від місця парковки до залізничного переїзду повинна бути не менше 50 метрів. Особлива ситуація – смітники у дворах: не можна паркуватися ближче ніж 5 метрів від них.

Така парковка – порушення, навіть якщо це дозволене для стоянки місце. Водіїв крайніх машин покарають за п.15.10.д: "стоячий транспортний засіб унеможливлює рух інших транспортних засобів".

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Парковка на тротуарі?

Чи можна паркуватися на тротуарі? Так, на тротуарах можна паркувати легкові автомобілі, але для пішоходів повинен залишитися прохід не вужче 2 метрів. Або – таким чином, як зазначено на табличках 7.6.2. – 7.6.5.

Якщо є знаки з такими табличками, паркуватися на тротуарі можна тільки тим способом, який зображено на табличці.

Коли можуть евакуювати автомобіль за неправильну парковку?

З 27 вересня 2018 року перелік умов, при яких вашу машину можуть примусово забрати на штрафмайданчик, чітко визначений законом. Це практично всі вищеописані порушення, крім паркування на майданчику біля сміттєвих контейнерів, випадків "неправильної" стоянки на заміських дорогах та паркування на тротуарі. Забрати машину зі штрафмайданчика обійдеться не менше ніж 900 грн (послуги евакуації і зберігання), не рахуючи штрафу і плати за таксі, на якому вам доведеться роз'їжджати в пошуках банку і штрафмайданчика.

Які штрафи за неправильну парковку?

З 27 вересня 2018 року згідно з ст. 122.1 КпАП України штраф за порушення правил парковки, в тому числі стоянки і зупинки в недозволеному місці становить 255 грн на перший раз і 680 грн в разі повторення порушення протягом року.

Але це ще не все. Якщо неправильно запаркований автомобіль заважає руху інших машин або пішоходів, то його водія (у випадку фото-відеофіксації – власника) покарають суворіше: 510 грн.

Безоплатне користування (довше 10 хвилин) зоною платного паркування карається штрафом в 20-кратну вартість 1 год платного паркування. А якщо порушник поставив машину в такій зоні на місце для інвалідів, то розмір штрафу ще вище – 30-кратна вартість години паркування.

Штрафи за неоплачену парковку під таким знаком у великих містах складають 20-кратну вартість 1 години платного паркування.

Рекомендація Авто24

Більш докладно всі правила парковки описані в ПДР України в чинній на 2019 рік редакції, а розміри штрафів – в Кодексі про адміністративні правопорушення України. Є ще Закон України "Про дорожній рух", Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" від 21.12.2017 та інші законодавчі акти. Розібратися з ними можна, маючи під рукою смартфон з інтернетом, але для цього потрібен час. Тому, свідомо порушуючи правила паркування, будьте готові втратити і гроші, і час, і душевну рівновагу від спілкування з поліцією чи інспекторами з паркування.

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