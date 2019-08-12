Таке напевно траплялося, якщо не з вашою "ластівкою", то з машиною вашого сусіда: чомусь сам собою спрацьовує сигнал тривоги охоронної системи. Це дуже не подобається мешканцям цілого двору, та й власнику неспокійно. Експерти Авто24 знають всі причини цього явища.

Конструктори охоронних систем багато роблять для того, щоб уникнути помилкових сигналів тривоги, тому багаторазові повторні спрацьовування – явище позаштатне і повинно насторожити власника. Відразу відзначимо, що не завжди такі серійні "спрацювання" – помилкові. Тобто, майте на увазі, що в деяких випадках "сигналка" піднімає тривогу все-таки не даремно…

Щоб розібратися в безпричинному спрацьовуванні сигналізації, не дратуючи сусідів звуком сирени, можна включити беззвучний режим охоронної системи. Сигнал тривоги буде надходити на брелок і у вигляді світлових сигналів.

Занадто ніжна настройка деяких датчиків, перш за все – удару і нахилу. В результаті сильний вітер, град і навіть шум (наприклад, грім або проїжджаючий транспорт) можуть провокувати сигнал тривоги.

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Негода, сильний вітер або опади, надмірний шум. Може статися, що вітер настільки сильний, що розгойдує автомобіль з амплітудою, достатньою для активації навіть правильно налаштованих датчиків. Точно також і шум мотоциклістів, які проносяться без глушників, може перевищити поріг чутливості датчика удару (який, до речі, часто влаштований за принципом мікрофона).

Тварини і зелені насадження. Кішки, білки, падаючі каштани і розгойдувані гілки не залишають видимих слідів, тому скільки разів ви б не виходили до "виючої" машині, дізнатися про їх контакт з кузовом буває неможливо.

Ніким не контрольовані тварини – справжній біч відкритих парковок. Кішки, білки та інші гризуни не тільки "включають" сигналізації, але і дряпають фарбу.

Неправильне регулювання одного з датчиків або його забруднення. Кінцеві вимикачі, що використовуються в якості датчиків відкривання дверей, капота і багажника, повинні бути правильно відрегульовані. В іншому випадку вони можуть давати сигнал навіть при закритих дверях (капоті). До цього може призводити і забруднення датчика, особливо в дощ.

Порушення контакту – наприклад, "маси" – в ланцюгах сигналізації, особливо у вологу погоду. Ненадійний, зникаючий контакт в ланцюгах живлення охоронні системи деяких моделей можуть розуміти як спробу зловмисника відключити її примусово. І процесор робить з цього відповідні висновки.

Якщо автомобіль паркується під каштанами або фруктовими деревами, спрацьовування сигналізації може нагадати вам про небезпеку пошкодження машини падаючими плодами.

Несправність головного модуля охоронної системи. Один з найменш ймовірних випадків, оскільки відверто халтурні "сигналки" на нашому ринку все-таки рідкість. А ось неграмотна інсталяція зустрічається частіше, і вона може призвести до порушення контакту або потрапляння в модулі вологи – на мийці або в сиру погоду.

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Щось впало в машині. Характерний для спекотної погоди випадок: відвалився від перегріву скла кронштейн-присоска для телефону (радар-детектора, навігатора), він падає на торпедо і "засікається" датчиком об’єму. На місці кронштейна може бути внутрішньосалонне дзеркало, підвісна іграшка і т.п.

Вашу охоронну систему "тестують" викрадачі. Можливий в нічний час варіант: щоб змусити вас врешті-решт вимкнути охоронну систему і піти спати, злочинці можуть багаторазово викликати її спрацьовування. Для цього вони застосовують, наприклад, пневматичний пістолет або гвинтівку, стріляючи нешкідливими кульками по шинах.

Відрегульована система спрацьовує не тільки при сильних ударах, але і при умисному торканні машини. І не реагує на вітер і проїжджаючі авто.

Зовнішнє джерело радіосигналу (радіоперешкоди). В одному діапазоні з брелоками охоронних систем працюють деякі системи дистанційного управління в'їзними воротами, дверима офісів і господарських приміщень, замками. Вплив незрозумілого, але потужного сигналу на свій приймальний модуль деякі моделі "сигналок" сприймають як спробу злому і також піднімають тривогу.

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Не варто ігнорувати незрозумілі спрацьовування сигналу тривоги – можливо, охоронна система як раз чесно виконує свій обов'язок, інформуючи вас про посягання на ваше майно. Тому спробуйте поспостерігати за машиною – що відбувається навколо неї під час загадкової поведінки "сигналки". А якщо займатися дослідженнями з якоїсь причини ніколи, відженіть авто на стоянку, щоб розібратися з проблемою вранці або в більш сприятливих умовах.

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