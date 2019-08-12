Такое наверняка случалось, если не с вашей "ласточкой", то с машиной вашего соседа: почему-то сам собой срабатывает сигнал тревоги охранной системы. Это очень не нравится жильцам целого двора, да и владельцу неспокойно. Эксперты Авто24 знают все причины этого явления.

Конструкторы охранных систем делают многое для того, чтобы избежать ложных сигналов тревоги, поэтому многократные повторные срабатывания – явление нештатное и должно насторожить владельца. Сразу отметим, что не всегда такие серийные “сработки” – ложные. То есть, имейте в виду, что в некоторых случаях “сигналка” поднимает тревогу все-таки не зря…

Чтобы разобраться в безпричинном срабатывании сигнализации, не раздражая соседей звуком сирены, можно включить беззвучный режим охранной системы. Сигнал тревоги будет поступать на брелок и в виде световых сигналов.

Слишком нежная настройка некоторых датчиков, прежде всего – удара и наклона. В результате сильный ветер, град и даже шум (например, гром или проезжающий транспорт) могут провоцировать сигнал тревоги.

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Непогода, сильный ветер или осадки, чрезмерный шум. Может случиться, что ветер настолько силен, что раскачивает автомобиль с амплитудой, достаточной для активации даже правильно настроенных датчиков. Точно также и шум проносящихся мотоциклистов без глушителей может превысить порог чувствительности датчика удара (который, кстати, часто устроен по принципу микрофона).

Животные и зеленые насаждения. Кошки, белки, падающие каштаны и раскачиваемые ветви не оставляют видимых следов, поэтому сколько раз вы бы ни выходили к “орущей” машине, узнать об их контакте с кузовом бывает невозможно.

Никем не контролируемые животные – настоящий бич открытых парковок. Кошки, белки и другие грызуны не только “включают” сигнализации, но и царапают краску.

Неправильная регулировка одного из датчиков или его загрязнение. Концевые выключатели, используемые в качестве датчиков открывания дверей, капота и багажника, должны быть правильно отрегулированы. В противном случае они могут давать сигнал даже при закрытой двери (капоте). К этому может приводить и загрязнение датчика, в особенности в дождь.

Нарушение контакта – например, “массы” – в цепях сигнализации, в особенности во влажную погоду. Ненадежный, пропадающий контакт в цепях питания охранные системы некоторых моделей могут понимать как попытку злоумышленника отключить ее принудительно. И процессор делает из этого соответствующие выводы.

Если автомобиль паркуется под каштанами или фруктовыми деревьями, срабатывание сигнализации может напомнить вам об опасности повреждения машины падающими плодами.

Неисправность головного модуля охранной системы. Один из наименее вероятных случаев, поскольку откровенно халтурные “сигналки” на нашем рынке все-таки редкость. А вот неграмотная инсталляция встречается чаще, и она может привести к нарушению контакта или попаданию в модули влаги – на мойке или в сырую погоду.

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Что-то упало в машине. Характерный для жаркой погоды случай: отвалившийся от перегрева стекла кронштейн-присоска для телефона (радар-детектора, навигатора) падает на торпедо и “засекается” датчиком удара. На месте кронштейна может быть внутрисалонное зеркало, подвесная игрушка и т.п.

Вашу охранную систему “тестируют” угонщики. Возможный в ночное время вариант: чтобы заставить вас в конце концов выключить охранную систему и уйти спать, преступники могут многократно вызывать ее срабатывание. Для этого они применяют, например, пневматический пистолет или винтовку, стреляя безобидными пульками по шинам.

Отрегулированная система срабатывает не только при сильных ударах, но и при намеренном касании машины. И не реагировать на ветер и проезжающие авто.

Внешний источник радиосигнала (помехи). В одном диапазоне с брелоками охранных систем работают некоторые системы дистанционного управления въездными воротами, дверями офисов и хозяйственных помещений, замками. Воздействие непонятного, но мощного сигнала на свой приемный модуль некоторые модели “сигналок” воспринимают как попытку взлома и также поднимают тревогу.

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Не стоит игнорировать непонятные срабатывания сигнала тревоги – возможно, охранная система как раз честно исполняет свой долг, информируя вас о посягательстве на ваше имущество. Поэтому попробуйте понаблюдать за машиной – что происходит вокруг нее во время загадочного поведения “сигналки”. А если заниматься исследованиями по какой-то причине недосуг, отгоните авто на охраняемую стоянку, чтобы разобраться с проблемой поутру или в более подходящих условиях.

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