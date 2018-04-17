Відповідний закон почне діяти 27 вересня, і в той же день на вулиці столиці вийдуть інспектори з паркування.

З 27 вересня 2018 року в Києві розпочнуть роботу близько сотні інспекторів з паркування, розповів в.о. директора КП “Київтранспарксервіс” Олександр Німас. Швидше за все, вони будуть розподілені за певною територією.

Згідно Закону "Про внесення змін… щодо реформування паркувальної системи в Україні", який нещодавно був підписаний Президентом, слідкувати за правильністю паркування в місті зможуть не лише поліцейські, але й спеціально створені інспектори парковки. Вони будуть фіксувати порушення з неправильної стоянки за допомогою фото- та відео фіксації, а якщо авто заважає дорожньому руху – викликати евакуатори.

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Інспектор фотографуватиме авто зі всіх сторін, в тому числі лобове скло, на якому немає талона зі сплати послуги паркування (або він прострочений). В такому випадку інспектор буде виписувати штраф. Одну квитанцію він залишатиме на склі автомобіля, іншу – вишле поштою власнику авто на домашню адресу.

Штраф за несплату паркувального збору – у 20-кратному розмірі від плати паркування за одну годину. Враховуючи те, що залежно від зони паркування вартість однієї години стоянки у Києві становить 5, 7 чи 10 грн., штраф за несплату цього збору становитиме 100, 140 чи 200 грн.

Штраф за зупинку чи стоянку в невстановленому місці – 255 грн. Якщо його сплатити впродовж 10 днів з дня накладання, його розмір вдвічі менший – 127,5 грн. У випадку несплати штрафу протягом 30 днів він зростає вдвічі – до 510 грн. Далі його стягненням займається виконавча служба.

Якщо авто заважає проїзду іншого транспорту, інспектор викличе евакуатор і порушника відвезуть на штрафмайданчик. Комунальне підприємство планує відкрити ще один майданчик та закупити додаткові евакуатори.

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За словами Олександра Німаса, до початку введення в дію закону столична влада розширить паркувальну інфраструктуру в столиці. Так, у другому кварталі комунальне підприємство закупить ще кілька сотень паркоматів, а до кінця вересня доведе їх кількість до 300. А щоб водії не їздили у центр на власних автомобілях, біля кінцевих станцій метрополітену збудують паркінги. Йдеться про станції “Теремки”, “Сирець”, “Червоний хутір” та “Лісова”. Однак коли побудують ці паркінги та скільки на них коштуватиме стоянка, наразі невідомо.

Нагадаємо, що в Україні можуть заборонити парковку біля житлових будинків.