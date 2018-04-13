На сайті офіційного інтернет-представництва президента України з’явилась петиція що закликає до заборони використання автомобілів з іноземною реєстрацією в комерційних цілях.

Автор петиції Олег Ракочий. Документ був оприлюднений вчора, 12 квітня 2018 року. Реєстраційний номер №22/044226-еп.

Текст петиції досить стислий і більше схожий на крик душі, ніж на конструктивну пропозицію: «Заборона на використання автомобілів з іноземною реєстрацією в комерційних цілях,а саме в таксі і не тільки. Ганьба такій владі,країні яка дозволяє таке робити. Коли ми навчимось поважати самі себе?» - таке повідомлення на думку Олега повинно влипнути на президента.

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Втім, для того щоб глава держави розглянув цю пропозицію, вона повинна набрати не менше 25 000 голосів за три місяці. На разі збір підписів триває. До кінця голосування залишився 91 день.