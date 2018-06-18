Нові штрафи за парковку в Києві відучать частину порушників залишати машину в недозволених місцях. У всякому разі, на це сподіваються автори нового закону про паркування.

Нові штрафи за парковку озвучив київський міський голова Віталій Кличко під час телепередачі на каналі "Прямий". Згідно нового закону про паркування, який, за інформацією мера, приймуть вже через кілька місяців, штраф становитиме 1000 грн і навіть трохи більше.

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Цифра і справді помітна для більшості автовласників, тим більше що другий фактор залякування – невідворотність покарання – буде підкріплений десятьма тисячами камер спостереження для фіксації порушень. На сьогоднішній день в Києві встановлено вже 6 тис. з них, але до кінця року цифра досягне запланованої.



Але для багатостраждальних київських водіїв, які не знають, куди приткнути свій автомобіль в кінцевій точці маршруту (включаючи двір багатоповерхівки в спальному районі), буде передбачений не тільки батіг, а й пряник. Перспективне законодавство передбачає систему заохочення для водіїв, які будуть відмовлятися від використання автомобіля на користь громадського транспорту.

Так, плануються деякі пільги тим, хто буде залишати машину на так званих парковках перехоплення на околиці міста і пересідати там на громадський транспорт. Зокрема, мерія не виключає, що для таких пасажирів проїзд може бути безоплатним.

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