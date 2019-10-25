Місцевий аеропорт вражає зручністю для водіїв та кількістю додаткових послуг.

Автор руху "ЗупиниЛося" показує закордонний досвід у вирішення проблем паркування автомобілів на прикладі європейських країн. Перший репортаж – зі столиці Естонії Таллінна.

В аеропорту естонської столиці населенням 480 тисяч осіб українців вражає все: зручний та продуманий паркінг, який знаходиться недалеко від терміналу, повага до паркомісць для людей з інвалідністю, підсвітка вільних паркомісць, два велопаркінга і безкоштовна система паркування там велосипедів, послуга мийки та чистки авто на час польоту і трамвай, який підвозить чи забирає вас у двох метрах від входу/виходу до приміщення аеропорту.

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Цікаво також, що три доби паркування в аеропорту Таллінна обійдуться вам дешевше, аніж три доби паркування в аеропорту Жуляни. Середні зарплатні цих країн навіть порівнювати смішно!

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