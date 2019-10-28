Угоду уклали в дорогому бізнес-центрі Гонконгу.

Інвестор Джонні Чунг Шан-І місце для паркування автомобіля в 73-поверховому офісному будинку The Center в центральному районі Гонконгу за суму, еквівалентну 969 000 доларів. Площа машино-місця - 12,5 квадратних метра.

Найдорожче паркувальне місце в світі знаходиться на верхньому рівні триповерхової підземної стоянки The Center, яка розрахована на 402 автомобіля. Причому вартість машино-місця в три рази перевищується середню ціну житлових приміщень в Гонконзі. Сама будівля, де розташована парковка, носить звання найдорожчого офісного центру - його ціна склала 5,15 мільярда доларів.

Машино-місце розташоване на території службової стоянки, зарезервованої за орендарями. Проданий об'єкт знаходиться біля стіни з нішею, яка, за словами ріелторів, забезпечує легкий доступ для власника.

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У 2018 році найбільш дорогим паркувальним місцем в світі став майданчик, розташований на території житлового комплексу Sun Hung Kai Properties Ultima в Гонконзі. За неї заплатили 760 000 доларів.

За вартістю місць для стоянки автомбілів з Гонконгом може позмагатися хіба що Лондон. Весною 2019 середня ціна паркувального місця в місті склала 219 000 фунтів стерлінгів. А в таких районах, як Камден, Іслінгтон і Ламбет місця продавалися за суму понад 500 тисяч фунтів стерлінгів.

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