Это им удалось, а сам процесс животным понравился.

Доктор Келли Ламберт из американского Университета Ричмонда изучает поведение крыс и занимается поведенческой неврологией. Она со своей научной группой создала маленькие электрические машинки для крыс.

Они сделаны из пластикового прозрачного контейнера, который установлен на шасси с двигателем и четырьмя колесами. В "салоне" установлены три рычага из меди. Когда крыса прикасается к любому рычагу, машина движется вперед или отклоняется от курса вправо или влево.

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К огромному удивлению ученых, абсолютно все 17 крыс, принимавших участие в эксперименте, без проблем освоили маневрирование на ограниченной территории и доезжали до кормушки. Причем шесть испытуемых были самками, и у них тоже не возникло трудностей в обучении вождению. Ни одно животное не пострадало.

Главная задача исследования – изучить различные неврологические реакции, что поможет в поиске способов лечения психических расстройств: от депрессии до болезни Паркинсона. Еще один вывод, который сделали ученые – чтобы управлять автомобилем, не нужно быть слишком умным (шутка).

Напомним, что автомобили научили "чувствовать" людей и животных