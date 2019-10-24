Все началось с пары декоративных грызунов, которых она сама приобрела в магазине и поселила в машине.

Очевидно, владелица фургончика Dodge Ram Van не слишком интересовалась крысами перед тем, как решила завести и себе парочку. Иначе бы знала, что эти существа способны размножаться катастрофически быстро.

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Взрослые крысы способны рожать по 12 детенышей ежемесячно. Причем самки готовы рожать уже в возрасте 3-4 месяцев. Поэтому за очень короткое время владелица двух декоративных крыс оказалась в окружении более трех сотен грызунов, после чего решила положить этому конец и освободиться от крысиного нашествия. Женщина обратилась в полицию.

По словам полицейских, они никогда раньше не встречали ничего подобного в своей работе. Правоохранители, в свою очередь, обратились за помощью в службу животных Сан-Диего, чтобы выселить всех крыс из фургона. Специалисты проверили грызунов и сообщили, что все они физически здоровы.

Всех крыс передали в нескольких местных магазинов, где их можно купить по пять долларов за пару. А их бывшая владелица, с помощью краудфандинговои кампании, собрала пять тысяч долларов на утилизацию своего Dodge Ram и покупку нового автомобиля.

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