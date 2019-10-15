На том же сайте объявлений можно найти аналогичные модели в значительно лучшем состоянии.
Эпическая жадность или коммерческая практичность? Ответ даст время: если на странный лот найдется покупатель, значит продавец сгоревшей дотла Ferrari все сделал правильно.
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Ferrari 458 Spider 2014 выпуска - красивый и дорогой автомобиль. Но найдется желающий приобрести фактически VIN-номер машины и кучу пепла в придачу?
Фото: остатки сгоревшего Ferrari 458 Spider 2014 / Copart
Продавец указал, что кучка пепла, ранее была машиной, стоимостью 275 тысяч долларов. Другие предложения по тому же сайту выглядят куда привлекательнее – в них хоть какие-то детали остались. Дальше – больше. Ferrari 458 Spider 2014 выпуска в хорошем состоянии и на ходу можно найти примерно за 220 000 долларов и даже дешевле!
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