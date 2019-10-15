Цілою вона коштувала 275 тисяч доларів.

Епічна жадібність чи комерційна практичність? Відповідь дасть час: якщо на дивний лот знайдеться покупець, значить продавець згорілої дотла Ferrari все зробив вірно.

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Ferrari 458 Spider 2014 року випуску – гарний і дорогий автомобіль. Та чи знайдеться охочий придбати, фактично, VIN-номер машини та купу попелу на додачу?

Фото: рештки згорілого Ferrari 458 Spider 2014 / Copart

Продавець вказав, що купка попелу, раніше була машиною вартістю у 275 тисяч доларів. Інші пропозиції з того ж сайту видаються значно привабливішими – в них хоч якісь деталі залишились. Однак кому потрібен попіл від колишньої легенди і чи дасть за нього хоч хтось 50 доларів – побачимо після торгів.

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