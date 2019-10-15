За що боровся, на те й напоровся.

Вдвічи приємніше спостерігати за невдачею горе-крадія знаючи, що автомобіль, який він намагався викрасти, належить людині з обмеженими можливостями.

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32-річний містер Крейг з містечка Брендон в Англії з дитинства користується інвалідним візком і є власником “каблучка”, який ми бачимо в кадрі. Коли о 10:30 ранку в його двері постукала поліція, він і не підозрював, що на його автівку було скоєно замах. Однак правоохоронці попросили у власника Renault Kangoo переглянути записи з відеокамер, встановлених зовні будинку.

Пізніше власник автомобіля розмістив на своєму приватному каналі відрізок відео, тривалістю близько хвилини, у якому увічнений провал злодюжки, однак зазначається, що невдала спроба автоугону тривала цілих 12 хвилин. Що робив чоловік в капюшоні 11 хвилин до того – невідомо, але ми знаємо чим усе закінчилось. Злодюжка кинув цеглину в машину водія-інваліда, і той відрикошетив йому прямо в обличчя.



Цікаво, що після того, як злодій оговтався від болю він підібрав “знаряддя долі” та пожбурив його за огорожу. Після цього він вирішив залишити Kangoo у спокої, однак за кілька будинків від місця злочину на нього натрапили патрульні поліцейські – вони приїхали на сусідню вулицю за викликом з приводу спроби крадіжки з магазину. Під час огляду місця події надійшов сигнал про спробу злому автомобіля на тій же вулиці, тому злочинця вдалося затримати досить швидко. Ним виявився 40-річний місцевий житель, якому тепер доведеться відповідати за вчинені пошкодження автомобіля і магазинну крадіжку.

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