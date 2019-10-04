Щось йому добряче напекло – нехтування правилами дорожнього руху власниками цього електротранспорту, а може й банальна заздрість. Зловмисника затримано, обставини з'ясовує поліція.

Озброївшись кусачками, нічний “сталкер” прогулювався вулицею перед самим світанком, аби влаштувати небезпечну пастку для власників електричних самокатів, необачно залишених на вулиці.

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Багатьох водіїв дратують власники електричних самокатів, гіробордів, моноколес та іншого подібного персонального транспорту, які часом нахабно виїжджають на автодороги, нехтуючи ПДД. Дискусії довкола цього питання точаться вже довгий час, та одне можна сказати точно вже зараз: противники електроскутерів налаштовані рішуче. Принаймні, дехто з них.

Видання The New York Times повідомляє, що поліція міста Форт-Лодердейл у Флориді затримала 59-річного чоловіка, якого підозрюють в причетності до як мінімум 20 випадків вандалізму по відношенню до електричних скутерів. При цьому зазначається, що з квітня цього року у місті було зафіксовано щонайменше 140 випадків псування електричних самокатів.



Повідомляється, що поліція вийшла на підозрюваного у вандалізмі ще в липні, однак для арешту бракувало доказів. На щастя, під час одного зі своїх нічних набігів, радикальний противник електротранспорту попався в об’єктив камери відеоспостереження. Під час арешту він чинив активний опір і навіть вдарив поліцейського кулаком, а при собі мав манікюрні різці та плоскогубці. Завданім чоловіком збитки оцінюються щонайменше у 1400 доларів.

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