Что-то ему сильно напекло – пренебрежение правилами дорожного движения владельцами этого электротранспорта, а может и банальная зависть. Причины устанавливает полиция.

Вооружившись кусачками, ночной "сталкер" прогуливался по улице перед самым рассветом, чтобы устроить опасную ловушку для владельцев электрических самокатов, опрометчиво оставленных на улице.

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Многих водителей раздражают владельцы электрических самокатов, гиробордов, моноколес и другого подобного персонального транспорта, которые порой нагло выезжают на автодороги, пренебрегая ПДД. Дискуссии вокруг этого вопроса продолжаются уже долгое время, но одно можно сказать точно уже сейчас: противники электроскутеров настроены решительно. По крайней мере, некоторые из них.

Издание The New York Times сообщает, что полиция города Форт-Лодердейл во Флориде задержала 59-летнего мужчину, которого подозревают в причастности как минимум к 20 случаям вандализма по отношению к электрическим скутерам. При этом отмечается, что с апреля этого года в городе было зафиксировано по меньшей мере 140 случаев порчи электрических самокатов.

Сообщается, что полиция вышла на подозреваемого в вандализме еще в июле, однако для ареста не хватало доказательств. К счастью, во время одного из своих ночных набегов, радикальный противник электротранспорта попался в объектив камеры видеонаблюдения. Во время ареста он оказал активное сопротивление и даже ударил полицейского кулаком, а при себе имел маникюрные резцы и плоскогубцы. Нанесенный мужчиной ущерб оценивается минимум в 1400 долларов.

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