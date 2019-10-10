Розправа відбулася в мексиканському містечку Лас Маргарітас.
Масові заворушення через за невиконаня передвибочих обіцянок місцевої влади відбулись у місті Лас Маргарітас (Мексика). Там місцеві мешканці взяли в заручники кількох чиновників. Причому мера Хорхе Ліїса Ескардона вони протягнули на пікапі однією з вулиць міста. Таке покарання вони придумали для нього за те, що він довгий час обіцяв поремонтувати дорогу в місті, але не виконав обіцянку.
Згодом автомобіль був затриманий поліцією. Під час сутичок постраждало 11 мітингарів, 30 було затримано правоохоронцями.
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