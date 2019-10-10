Розправа відбулася в мексиканському містечку Лас Маргарітас.

Масові заворушення через за невиконаня передвибочих обіцянок місцевої влади відбулись у місті Лас Маргарітас (Мексика). Там місцеві мешканці взяли в заручники кількох чиновників. Причому мера Хорхе Ліїса Ескардона вони протягнули на пікапі однією з вулиць міста. Таке покарання вони придумали для нього за те, що він довгий час обіцяв поремонтувати дорогу в місті, але не виконав обіцянку.

Згодом автомобіль був затриманий поліцією. Під час сутичок постраждало 11 мітингарів, 30 було затримано правоохоронцями.

Дивіться відео інциденту (18+):

Así arrastraron amarrado al alcalde de Las Margaritas en Chiapas, José Luis Escandón, supuestamente por no cumplir promesas de campaña. Se reportan 11 detenidos tras enfrentamiento con policías. pic.twitter.com/llSmVuzx4L — Vaitiare Mateos Bear (@vaitiaremateos) 8 жовтня 2019 р.

#Chiapas Policías y empleados del Ayuntamiento acudieron a defenderlo; en medio del enfrentamiento lograron rescatarlo y ponerlo a salvo de sus captores https://t.co/QBlyb55FrB — El Universal Estados (@Univ_Estados) 9 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, що вартість реконструкції Шулявського мосту зросла до мільярду гривень.