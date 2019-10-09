Очильник Києва Віталій Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського моста зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисної вартості робіт.

Проект перезатверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 19 червня 2018 року та експертного звіту від 14 серпня 2019 року щодо розгляду кошторисної частини.

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Розпорядженням затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана (коригування) у цінах станом на 13 серпня 2019 року. Зашальний кошторис становить 1 050 млн грн, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решту на устаткування та інші витрати.

У розпорядженні Кличка вказано, що станом на 1 серпня вже було виконано роботи по реконструкції на 60 млн грн.

Це становило приблизно 10% від вартості підряду на реконструкцію 598,49 млн грн, який у червні 2018 року отримало ТОВ "Пiвнічно-український будiвельний альянс" з групи екс-нардепа Максима Микитася. По тому контракту станом на вересень 2019 року було перераховано передплату у розмірі 99,5%. Після чого будівництво мосту повністю припинилось, а Микитась заявив про вихід із будівельного бізнесу. Днями НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру по іншій афері з квартирами для Нацгвардії, суд дозволив забудовнику вийти з-під арешту за 5,5 млн грн залогу.

Нагадаємо, 10 вересня КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" і ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд" уклали договір на 13,89 млн грн по коригуванню проекту реконструкції Шулявського мосту.

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