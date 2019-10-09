Глава Киева Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млрд грн сметной стоимости работ.

Проект переутвержден с учетом экспертного отчета относительно рассмотрения проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 года по рассмотрению сметной части.

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Распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировки) в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года. Смета составляет 1 050 млн грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальное на оборудование и другие расходы.

В распоряжении Кличко указано, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн.

Это составляло примерно 10% от стоимости подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, которые в июне 2018 года получило ООО "Северо-украинский строительный альянс" из группы экс-нардепа Максима Микитася. По этому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была перечислена подписка в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса. На днях НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении по другой афере с квартирами для Нацгвардии, суд разрешил застройщику выйти из-под ареста за 5,5 млн грн залога.

Напомним, 10 сентября КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" заключили договор на 13,89 млн грн по корректировке проекта реконструкции Шулявского моста.

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