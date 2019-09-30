Мэр столицы напомнил, что строительство Шулявского путепровода продолжается, несмотря на небольшую паузу.

Движение Шулявским путепроводом планируют открыть в конце этого года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает официальный сайт КГГА.

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Он также отметил, что наконец будет решен вопрос сноса 5-го цеха завода "Большевик", где должны сделать один из съездов с нового моста.

"Мы два года вели переговоры с Фондом госимущества относительно этого помещения. Нам называли кучу причин, тормозящих решение ситуации. Впрочем, недавно парламент принял новый закон о приватизации. И это дает нам возможность напрямую договариваться с заводом и мы это делаем. Так что дополнительный съезд с Шулявского путепровода будет! Но сначала мы откроем движение по мосту", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы также отметил, что строительство фактически нового путепровода продолжается, несмотря на небольшую паузу, которая была. Там продолжат устанавливать металлические конструкции – основу нового моста. Виталий Кличко отметил, что проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами.

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