Мер столиці нагадав, що будівництво Шулявського шляхопроводу триває, незважаючи на невелику паузу.

Рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці цього року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає офіційний сайт КГГА.

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Він також зазначив, що нарешті буде вирішене питання знесення 5-го цеху заводу "Більшовик", де мають зробити один зі з’їздів із нового моста.

"Ми два роки вели переговори з Фондом держмайна щодо цього приміщення. Нам називали купу причин, які гальмували розв’язання ситуації. Утім, нещодавно парламент ухвалив новий закон про приватизацію. І це дає нам можливість напряму домовлятися з заводом і ми це робимо. Так що додатковий з’їзд із Шулявського шляхопроводу буде! Але, спочатку ми відкриємо рух мостом", – підкреслив Віталій Кличко.

Мер столиці також наголосив, що будівництво фактично нового шляхопроводу триває, незважаючи на невелику паузу, що була. Там продовжать встановлювати металеві конструкції – основу нового мосту. Віталій Кличко зазначив, що проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв’язки у формі неповного листка конюшини – моста з трьома з’їздами.

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